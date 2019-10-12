Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9 km derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde bu sabah bir 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin sabah saat 07:23'te meydana geldiği açıklanırken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.