Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9 km derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde bu sabah bir 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin sabah saat 07:23'te meydana geldiği açıklanırken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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