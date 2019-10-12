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dakika: 'nde korkutan ! Son depremler...

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Son depremler...

12.10.2019, 08:59

'nden yapılan açıklamaya göre 'nde 3.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin 9 km derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde bu sabah bir 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin sabah saat 07:23'te meydana geldiği açıklanırken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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