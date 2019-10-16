Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla Bodrum'da kaçak ve aykırı olan inşaatların yıkımı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Muğla Bodrum'da kaçak ve aykırı olan inşaatların yıkımı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmaları devam ediyor.



ÇARPI İŞARETİ KONDU



İMARA aykırı olduğu tespit edilen bölümlerin üzerine boyayla çarpı işareti koyulduğu ve yıkımın buna göre yapıldığı belirtildi. Yıkıldıktan sonra kötü görüntü oluşan alanlarda ise otel işçileri tarafından kıyı düzenleme çalışması yapılıyor. Bazı projelerde beton kesme işleminin ardından bloklar vinçle bölgeden taşınıyor. Metrajlarına göre her firmaya, farklı günlerde çalışmalarını tamamlaması için süre verildiği öğrenildi.



AYKIRI YAPIDA MUĞLA BİRİNCİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, imar barışına aykırı yapı sayısında Muğla ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 1351 yapının yıkılacağı kaydedildi

TUBA AYHAN