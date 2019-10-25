Muğla'da bir kişi kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, ayırmak istediği kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Öte yandan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiler. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay; Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışmasıyla başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine olayı ayırmaya çalıştığı ileri sürülen Barış Bektaş, kalbinin üstünden ve sırtından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş, burada yapılan müdahalelerle rağmen hayatı kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Öte yandan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiler. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA