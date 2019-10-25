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'da korkutan ! Son depremler...

Muğla'da korkutan deprem! Son depremler...

25.10.2019, 08:59

'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü 'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AA

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