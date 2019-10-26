  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

açıklarında 56 yakalandı

Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

26.10.2019, 12:03

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 ayrı lastik bottaki 56 , yakalandı. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Bodrum açıklarında 4 ayrı lastik botu durdurdu. Lastik botlardaki kontrollerde 13'ü Afganistan, 17'si Filistin, 17'si Suriye, 7'si Somali ve 2'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botuna alınan göçmenler, kıyıya getirildi.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN