Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 ayrı lastik bottaki 56 kaçak göçmen, yakalandı. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Bodrum açıklarında 4 ayrı lastik botu durdurdu. Lastik botlardaki kontrollerde 13'ü Afganistan, 17'si Filistin, 17'si Suriye, 7'si Somali ve 2'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botuna alınan göçmenler, kıyıya getirildi.

Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA