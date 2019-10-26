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’daki yıkımların sonuna gelindi

Bodrum’daki yıkımların sonuna gelindi

26.10.2019, 17:08

’nın ilçesinde, imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 95’i tamamlandı. Otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu19 projelerdeki imara aykırı olan kısımları yıkımının sonuna gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum'a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül'de tekrar Bodrum'a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine "Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız" diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri yaklaşık 1 ay içerisinde yıkımlarını tamamladı.

HALEN YIKILIYOR
BESA guruba ait olan Küçükbükü mahallesi Çeteli burnunda bulunan 365 villa ve 80 odalı oteli içeren 'The Bo Viera' projesinin kaçak olan kısımlarının yıkımı ise halen sürüyor. Kırmızı çarpı ile işaretlenmiş imara aykırı olan bölümler için iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Aynı projede bulunan asansörün yıkımı ve molozların taşıma işlemlerinin tamamen bittiği görüldü. Yalıkavak mahallesinde bulunan Varyap projesindeki kaçak yapıları ise firma sahibinin de yıkıma başladığı öğrenildi. Gümbet Mahallesinde bulunan 'Le Chic' projesinin otel ve rezidansların imara aykırı bölümleri yıkımının ise devam ettiği görüldü.

Öte yandan, projelerin harita mühendisleri ve yapı denetim firmalarının ise denetlemeden geçeceği, bu yapılara izin veren yapı denetim firmalarına da ceza kesilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

İHA

Bodrum'da imar planına aykırı yapıların yıkım işlemleri sürüyor
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım devam ediyor
Bodrum'daki projenin kaçak bölümlerinde yıkım başladı

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