Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Marmaris, Datça ve Ula'nın sahillerinde vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini yaşadı.
HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda yoğunluk oluştu.
Muğla'da yazı aratmayan görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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