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'da yazı aratmayan görüntüler

Muğla'da yazı aratmayan görüntüler

27.10.2019, 16:30

'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, , Datça ve Ula'nın sahillerinde vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini yaşadı.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda yoğunluk oluştu.

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