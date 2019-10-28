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'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

28.10.2019, 16:37

Ormana düşen yıldırım sonucu, ormanda meydana geldi. 'nın Seydikemer ilçesindeki yangına ekipler tarafından havadan müdahale ediliyor. Bölgeye karadan ulaşım olmamasından dolayı 2 helikopter söndürme çalışması yapıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.


Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.

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