Ormana düşen yıldırım sonucu, ormanda yangın meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangına ekipler tarafından havadan müdahale ediliyor. Bölgeye karadan ulaşım olmamasından dolayı 2 helikopter söndürme çalışması yapıyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.
Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.
Muğla'da orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.