Muğla'da orman yangını

Ormana düşen yıldırım sonucu, ormanda yangın meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangına ekipler tarafından havadan müdahale ediliyor. Bölgeye karadan ulaşım olmamasından dolayı 2 helikopter söndürme çalışması yapıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.

Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.