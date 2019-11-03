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açıklarında korkutan ! Son depremler

Muğla açıklarında korkutan deprem! Son depremler

03.11.2019, 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019,08:35

’de merkez üssü ’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. ve ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı..
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