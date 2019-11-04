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'de çocuk parkındaki şüpheli korkuttu

Fethiye'de çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

04.11.2019, 18:59

'nın ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan , bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, çevredekiler ise rahat bir nefes aldı.

Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli bulundu.

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