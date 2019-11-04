Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, çevredekiler ise rahat bir nefes aldı.
Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valiz bulundu.
Fethiye'de çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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