Fethiye'de çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, çevredekiler ise rahat bir nefes aldı.

Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valiz bulundu.