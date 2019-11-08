Zaman gazetesi çalışanı bölge imamı çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nde çalışan Zeynep A. hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zeynep A. hakkında ifade veren bir FETÖ şüphelisi Zeynep A.'nın İstanbul'da bir örgüt evinde kaldığı süre içerisinde Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yaptığını söyledi.

Muğla KOM Şube tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Hayriye A. ifadesinde, Zeynep A. isimli bir kişinin FETÖ içerisinde yer aldığını iddia etti. Hayriye A., örgüte ait evlerde kaldığı sırada Zeynep A. ile nasıl tanıştığını aktardı. Zeynep A.'nın İstanbul'da kaldığı sıra zarfında Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yaptığını söyleyen Hayriye A., "Çay saati olarak tabir edilen etkinliklerde eve gelen ortaokul öğrencilerine yapılması ve okunması gereken şeyleri veriyordu. Eve gelecek öğrencileri bu kişi yönlendiriyordu" dedi.

TALİMAT SONRASI BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da iddiaların araştırılması için Zeynep A. ile ilgili verilen ifadeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılık tarafından Zeynep A. ile ilgili yapılan araştırmada, Zeynep A.'nın Bank Asya'da hesabı olduğu ve elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'da varlık artırımında bulunduğu belirlendi.

BÖLGE TALEBE MESULÜYMÜŞ

Zeynep A.'nın kapatılan Zaman Gazetesi'nde 2014-2016 yılları arasında sigorta kaydının bulunduğu tespit edilirken kendisine maaş ödemesi adı altında 2012'den itibaren para yatırıldığı ve fiilen çalıştırıldığı tespit edildi. Zeynep A.'nın 2 yıllık süre zarfında kayıt dışı bir şekilde Zaman Gazetesi'nde çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Şüpheli, savcılıkta yaptığı savunmada örgüt üyeliği suçlamasını reddederken Bank Asya'da hesabı olduğu ve Zaman Gazetesi'nde çalıştığı iddialarını kabul etti. Savcılık, Zeynep A.'nın Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yaptığına vurgu yapılan iddianamede 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.