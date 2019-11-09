Muğla Seydikemer'de anız yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü. Arsa Mahallesi’nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından, soruşturma başlatıldığı belirtildi.