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Seydikemer'de anız yangını

Muğla Seydikemer'de anız yangını

09.11.2019, 17:40

'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü. Arsa Mahallesi’nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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