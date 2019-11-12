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İcra müdür yardımcısı zimmetten tutuklandı

İcra müdür yardımcısı zimmetten tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı (37) tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri (37) tutuklandı. Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldığı öğrenildi.

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