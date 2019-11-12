Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdürdüren Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor. Çalışmalarda kentte önemli eserler ortaya çıkarılıyor.



Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, ören yerinde antik dönemlerden günümüze tarihi yapıların ayağa kaldırılması için kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.



Antik Kentteki Kuzey Şehir Caddesi'nde Yatağan Kaymakamlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile proje yürüttüklerini aktaran Söğüt, bu kapsamda caddede hem kazı hem konservasyon hem de restorasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.



Kuzey Şehir Kapısı'nın bulunduğu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin yanı sıra kanalizasyon sistemlerinin de bulunduğunu vurgulayan Söğüt, "Özellikle Helenistik, Roma ve Bizans döneminde insanların kanalizasyon sistemini nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmış durumdayız." dedi.

Söğüt, yürütülen projeyle kanalizasyon kapaklarında kırık olanların restorasyonunun yapılacağını, eksik olanların tamamlanacağını ifade etti.



Çalışma tamamlandığında kente gelen ziyaretçilerin belirli kısımları camın altında görebileceklerini aktaran Söğüt, Kuzey Şehir Kapısına ait sütunların da ayağa kaldırılacağını dile getirdi.



"KANALİZASYONUN İÇERİSİNDE BİR KİŞİ RAHATÇA YÜRÜYEBİLİR"



Kuzey şehir giriş kapısındaki kanalizasyon sisteminin şehrin ana arterlerinde ve caddelerinde çalıştığını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:



"Kanalizasyon sistemi tamamen mermerden yapılmış. Kanalizasyon şebekesi, içerisinde bir kişinin rahatça yürüyebileceği şekilde düzenlenmiş. Tüm ayrıntılar en küçük detayına kadar düşünülmüş. Sistem şehrin ve arazinin yapısına göre hazırlanmış ve tıkanmalar olmayacak şekilde eğimli yapılmış. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce insanlar kentteki bu sokaklarda yürüdüklerinde hiçbir zaman yağmurdan ve kirli atıklardan etkilenmemiş. Sistem çok iyi yapılmış. Burada antik dönemin en güzel örneklerini görebiliriz."

"YENİ PROJELER DE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası antik kente gelen ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandığını söyledi.

Antik kentte uzun yıllardır kazı çalışması yapıldığını ancak son yıllarda önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Çiçek, kaymakamlık olarak hazırlanan projelere destek verdiklerini kaydetti.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatlarıyla kent için iki proje hazırladıklarını, projelere GEKA tarafından 5 milyon lira destek sağlandığını belirten Çiçek, "Bu projeler hayata geçmeye başladı. Kuzey şehir kapısında yürütülen çalışmalar da bu projelerden. Önümüzdeki süreçte kentin ayağa kaldırılması için daha yeni projeler de hayata geçirilecek." diye konuştu.

AA