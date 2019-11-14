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Zeynep, 3 kişiye hayat verecek

Zeynep, 3 kişiye hayat verecek
Giriş Tarihi: 14.11.2019

'nın Ortaca ilçesinde geçirdiği ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki 'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Zeynep'in 3 kişinin hayatını kurtaracak.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Zeynep Helin Aslaner'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Zeynep'in 3 kişinin hayatını kurtaracak.

ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI

Kaza, geçen Cuma günü akşam saat 21.00 sıralarında Ortaca'nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Kemaliye'ye giden kamyonet, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak kurtarılamayan genç kızın pazartesi akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durumun, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesiyle İstanbul'dan gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Ortaca Kemali Mahallesi Mezarlığında aile kabristanına defnedilen genç kızın yakınları fenalık geçirdi.Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADEM ÜLKER

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