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Devesinin hışmına uğradı

Devesinin hışmına uğradı
Giriş Tarihi: 17.11.2019

’ta deve güreşlerine meraklı 52 yaşındaki , 35 bin liraya aldığı tülünün saldırısına uğradı. Öfkeli hayvanın, ayak bileğinden ısırıp yerden yere çarptığı Köklü’nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Muğla Milas'ta kredi çekerek 35 bin liraya yeni aldığı devenin ayağından ısırmasıyla ağır yaralanan Hüseyin Köklü, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Satın aldığı deveyi ilçeye bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki ahırına getiren Köklü, ahıra sokmaya çalıştığı devesi tarafından sağ ayak bileğinden ısırıldı ve defalarca yere çarpıldı. Ağır yaralanan deve sahibi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağ ayak bileğinde derin kesikler ve akciğerinde de yaralanma oluşan Hüseyin Köklü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VOLKAN YILDIZ

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