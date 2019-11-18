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'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı

Muğla'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı

18.11.2019, 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019,17:10

’nın ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden uzun olan yaklaşık dokuz kilo ağırlığındaki müren balığı ilgi odağı oldu.

Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler.

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