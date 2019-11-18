Muğla'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden uzun olan yaklaşık dokuz kilo ağırlığındaki müren balığı ilgi odağı oldu.
Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler.
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