15 yıllık kan parası

15 yıl önce kazada kaybettiği kardeşinin tazminatını ödemek zorunda kalan Naciye Yağcı, “Kardeşimin öldüğüne mi yoksa ömrümce ödeyeceğim bu borca mı üzüleyim” dedi

Muğla'da Menteşe Belediyesi'nde çay ocağında çalışan Naciye Yağcı'nın kardeşi Hüseyin Gürcan 2004 yılında kazada hayatını kaybetti. Sürücüsü olduğu arabada kendisi dahil 6 kişinin öldüğü kazadan 15 yıl sonra faizler ve masraflar hariç 201 bin lira tazminat borcu çıktı. Bu borçtan dolayı ise tek sigortalı çalışan olduğu gerekçesi ile ablası Naciye Yağcı'ya icra geldi.



ACI BİR DENEYİM



Annesi ve babası vefat eden Yağcı, "Düşük bir ücretle çalışıyorum. Kardeşimin öldüğüne mi üzüleyim, yoksa hayatımın sonuna kadar ödemek zorunda kalacağım bu borca mı üzüleyim anlamadım. Oğlum ve gelinimle birlikte yaşıyoruz. Belediyeye girdim diye seviniyordum. Üç kuruş para alıyorum, o da nasip olmadı. Kardeşimin vefatının ardından sürecin nasıl işlediğini bilmiyorduk. Bu konularda vefatın ardından ilk 3 ay içinde reddi miras yapılması gerekiyormuş. Babamız ve annemiz vefat ettiği için bu borç kardeşlere geliyormuş. Bizim için acı bir deneyim oldu. Bu borcu ben ödemezsem çocuklarım ödeyecek" diye konuştu.