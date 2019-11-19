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'da bakımını yaptığı direğinden düşen işçi öldü

Muğla'da bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü

19.11.2019, 18:48

'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı direğinin devrilmesi sonucu düşen (41) hayatını kaybetti. Ölen işçinin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Morguna götürüldü

Alınan bilgiye göre, Ünal Şahin (41), Göcek Mahallesi Büngüş mevkisinde karaya çıkarılarak bakıma alınan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Büngüş, bu sırada devrilen direkle birlikte beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen işçinin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Morguna götürüldü.

AA
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