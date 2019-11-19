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Misinaya dolanan 'yı kurtardılar

Misinaya dolanan caretta caretta'yı kurtardılar

19.11.2019, 17:43

'nın Fethiye ilçesinde, amatör balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan , vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Fethiye sahilinde vatandaşlar, misinaya dolanan yetişkin bir caretta caretta olduğunu fark etti. Gemi kaptanı Aziz Karaböce (27) ve Halil Özbekli (32) de küçük bir tekneye binip, caretta caretta'nın dolandığı misinaları kesti. Misinadan kurtarılarak özgürlüğüne kavuşan caretta caretta, yüzerek gözden kayboldu.

Halil Özbekli, "Burada zaman zaman bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Burada balık tutan amatör balıkçılardan misina kopuyor ve caretta caretta'lara zarar verebiliyor. Biz de bu durumu görünce duyarsız kalamadık. Misinayı bıçakla kesip, kurtardık. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var" dedi.

DHA

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