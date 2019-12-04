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'da : 1 ölü, 1 yaralı

Muğla Dalaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

04.12.2019, 09:33

'nın ilçesinde çıkan silahlı kavgada, uyruklu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan O.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Merkez Mahallesi Hakkı Ege Caddesi'nde, 17 yaşındaki O.K. ile Suriye uyruklu Abdul Cabbar Hüseyin (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden ayrılan O.K. daha sonra pompalı tüfekle gelerek Hüseyin'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hüseyin ile yanındaki Fırat Ugan (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Ugan ise Dalaman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye'ye sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan O.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

AA
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