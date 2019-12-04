Muğla'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Yatağan'dan Milas istikametine giden Fatma Çoban idaresindeki 48 EH 914 plakalı otomobil, ilçe girişinde devrilip beton bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Şule Çoban yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan iki yaralı, ambulansla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

AA