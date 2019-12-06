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kurbanı kardeşi için adalet istiyor

Kaza kurbanı kardeşi için adalet istiyor
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Muğla Ortaca'da elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Zeynep Helin Aslaner'in hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücünün, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına genç kızın ailesi tepki gösterdi. Şahan Aslaner, kaza yerinde hiçbir fren izi olmadığını, sürücünün kardeşine çarptıktan sonra elektrikli bisikletle sürüklemesinin ardından aracını durdurabildiğini öne sürdü.

ÖMER KUNDAKÇI

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