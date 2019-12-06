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'da şoke eden olay! Önce dolandırıldı sonra bu mesajı aldı

Muğla'da şoke eden olay! Önce dolandırıldı sonra bu mesajı aldı

06.12.2019, 11:04

'da nişanlandığı kadının barlarda çalıştığını öğrenen yüzde 80 engelli vatandaş, dolandırıldığını öğrenince şikayetçi olduğu kadının yakınlarından gönderilen mesajdan sonra bir şok daha yaşadı

Olay, 'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yüzde 80 engelli ve çalışamaz raporu bulunan 46 yaşındaki Mustafa Varol Korkmaz, 19 Kasım 2018'de sosyal medyadan tanıştığı Necla U. ile nişanlandı. Toplam 12 bin lira masraf yapan Korkmaz, ardından nişanlandığı kişinin barlarda çalıştığı bilgisine ulaştı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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