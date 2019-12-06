Muğla'da şoke eden olay! Önce dolandırıldı sonra bu mesajı aldı

Muğla'da nişanlandığı kadının barlarda çalıştığını öğrenen yüzde 80 engelli vatandaş, dolandırıldığını öğrenince şikayetçi olduğu kadının yakınlarından gönderilen mesajdan sonra bir şok daha yaşadı