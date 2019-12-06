Muğla'da yüzey dezenfektanından etkilenen 36 işçi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir işletmede kullanılan yüzey dezenfektanından etkilenen 36 işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, bir işletmede iki ayrı yüzey dezenfektanının karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazdan işçilerin bir kısmı etkilendi. Geniz yanması, öksürük, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşayan 36 işçi, ambulans ve işletmenin servisiyle hastaneye götürüldü. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkik ve tedavinin ardından işçiler, taburcu edildi.

İşletmede inceleme başlatıldığı öğrenildi.

AA