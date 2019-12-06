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hastası Anıl için laboratuvar

Serebral palsi hastası Anıl için laboratuvar
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Muğla Milas'ta engelli lise öğrencisi Anıl Şişman, kendisi için okulun zemin katına kurulan bilgisayar laboratuvar ile büyük mutluluk yaşadı. 17 yaşındaki Anıl Şişman, Serebral palsi hastalığının etkisiyle yaşadığı fiziksel engel nedeniyle, tekerlekli sandalye kullanıyor ve zor şartlara rağmen eğitim hayatına devam ediyor. İlçedeki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi Anıl, artık üst kattaki bilgisayar laboratuvara çıkmak zorunda kalmayacak. Zemin kata kurulan 3. bilgisayar laboratuvar Anıl ve annesi Sevda Şişman'ı çok sevindirdi.

VOLKAN YILDIZ

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