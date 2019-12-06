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Sevgilisini darp edip evi ateşe vermiş

Sevgilisini darp edip evi ateşe vermiş
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Muğla Milas'ta Yüksel Semerci'nin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan ev yangını olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevgilisi Yüksel Semerci'yi darp ettikten sonra yangını kasıtlı çıkardığı öne sürülen ev sahibi Mesude Balaban, cinayet suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

VOLKAN YILDIZ

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