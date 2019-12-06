Muğla Milas'ta Yüksel Semerci'nin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan ev yangını olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevgilisi Yüksel Semerci'yi darp ettikten sonra yangını kasıtlı çıkardığı öne sürülen ev sahibi Mesude Balaban, cinayet suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
VOLKAN YILDIZ
Sevgilisini darp edip evi ateşe vermiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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