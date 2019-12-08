Hem koyunları otlatıyor hem derslerine çalışıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan Melike Günay (10), babasına yardımcı olmak için hafta sonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, hayvanları otlatırken kitap okuyup, ders çalışıyor.

Karabörtlen Selahattin Göktuğ İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Melike, anne babası ayrıldıktan sonra, lise öğrencisi ablası Melek Günay (15), ağabeyi Emrah Günay (21) ve babası Ramazan Günay ile (42) yaşamaya başladı. Ablası ve ağabeyi gibi babasına destek olmak isteyen Melike, hafta içi okula gidip hafta sonları 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, sürü otlarken kitap okuyup, ders çalışıyor. 'Paşa' isimli köpeği bir an olsun yanından ayrılmayan Melike, "Hayvanlarımızla ilgilenmeyi ve babama yardım etmeyi çok seviyorum. Burada derslerime de çalışıyorum. Korkmuyorum çünkü köpeğim 'Paşa' beni hiç yalnız bırakmıyor" dedi.