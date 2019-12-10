Muğla'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, traktörde bulunan Soner Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Salih Demir ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Salih Demir'in kullandığı kereste yüklü 48 GT 134 plakalı traktör, Ölüdeniz yolu rampasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörde bulunan Soner Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Demir ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA AA