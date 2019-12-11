Güleda Cankel’e hüzünlü doğum günü

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel, doğum gününde okul arkadaşları ve babası tarafından mezarı başında dualarla anıldı

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel 20'inci yaş gününde, ailesi ve Isparta'dan gelen okul arkadaşları tarafından mezarı başında dualarla anıldı. 'Üniversite öğrencisi Güleda Cankel erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü'