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’e hüzünlü

Güleda Cankel’e hüzünlü doğum günü

11.12.2019, 15:30

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı öğrencisi , doğum gününde okul arkadaşları ve babası tarafından mezarı başında dualarla anıldı

'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Muğlalı üniversite öğrencisi 20'inci yaş gününde, ailesi ve Isparta'dan gelen okul arkadaşları tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

'Üniversite öğrencisi Güleda Cankel erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü'

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