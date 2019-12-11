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Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

11.12.2019, 14:47

’nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Hasan Özkan yönetimindeki 48 FZ 109 plakalı otomobil Antalya Fethiye Karayolu eski Çamköy hali kavşağında Hakkı Köse yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çapıştı.

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