Muğla'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T., antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı. H.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi.
Muğla'da akılalmaz olay! Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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