Muğla'da akılalmaz olay! Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı

Muğla'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T., antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı. H.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi.