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'da akılalmaz olay! ilaç için eczanelerin camlarını kırdı

Muğla'da akılalmaz olay! Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı

13.12.2019, 09:18

'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T.,  ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı. H.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi.

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