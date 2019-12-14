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'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu

Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu

14.12.2019, 15:06

'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Çalışma başlatan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın kullandığı teknenin kıyıya vurduğunu belirledi. Narlı'nın bulunması için başlatılan çalışma denizde ve karada devam ediyor.

AA

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