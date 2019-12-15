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'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

15.12.2019, 16:48

'nın Milas ilçesinde çıkan yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 89 yaşındaki 'in cansız bedeni bulundu. Çiçek'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaka Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 89 yaşındaki Mustafa Çiçek'in cansız bedeni bulundu.

Çiçek'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

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