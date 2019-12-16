Muğla'da klima evi yaktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bodum'un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı.