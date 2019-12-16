  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'da klima evi yaktı

'da evi yaktı

Muğla'da klima evi yaktı

16.12.2019, 15:08

’nın ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bodum'un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da klima evi yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN