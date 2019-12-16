Muğla’nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Bodum'un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı.
Muğla'da klima evi yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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