Muğla'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Merkez ilçe Menteşe'nin üzerini kaplayan sis, fotoğraf sanatçıları için de güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları, alanda fotoğraf çalışması yaptı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sis gece de devam etti. Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Muğla'da sis fotoğrafçılara yaradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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