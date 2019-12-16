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'da fotoğrafçılara yaradı

Muğla'da sis fotoğrafçılara yaradı

16.12.2019, 11:19

'da nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Merkez ilçe Menteşe'nin üzerini kaplayan sis, fotoğraf sanatçıları için de güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları, alanda fotoğraf çalışması yaptı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan gece de devam etti. Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis, 'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

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