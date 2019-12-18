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'da kaçak binaların yıkımı sürüyor

Bodrum'da kaçak binaların yıkımı sürüyor

18.12.2019, 12:52

'da imara aykırılıklar nedeniyle Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilen yapılarda yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Bodrum genelinde imar kirliliğine neden olan kaçak yapılarla ilgili olarak bir taraftan tespit çalışmaları ve hukuki işlemler sürerken bir taraftan da yasal süreci tamamlanan yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük Mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri, Belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılarda ise yıkımı Belediye ekipleri yaptı. Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor.

İHA

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