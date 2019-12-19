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'da işçi servisi, istinat duvarına çarptı: 10 yaralı

Muğla'da işçi servisi, istinat duvarına çarptı: 10 yaralı

19.12.2019, 11:38

'nın Yatağan ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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