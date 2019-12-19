Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
19.12.2019, 11:38
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Muğla'da işçi servisi, istinat duvarına çarptı: 10 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.