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'da ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı

Muğla'da ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı

20.12.2019, 13:22

Fethiye’de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Fethiye Bozyer Mahallesi Toruluk Caddesindeki kuyudan köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler dar su kuyusunda bulunan 4 köpek yavrusunu ip yardımı ile kurtardı. Yavru köpekler sahibine teslim edildi.

İHA

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