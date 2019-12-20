Ölüm bile ayıramadı! Muğla Menteşe'deki kaza 2 can aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada parçalanan otomobilde bulunan Savaş Çulha ile eşi Fatma Çulha öldü, kamyon sürücüsü ise yaralandı.