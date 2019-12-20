Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada parçalanan otomobilde bulunan Savaş Çulha ile eşi Fatma Çulha öldü, kamyon sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Marmaris yolunun Gülağzı kavşağında meydana geldi. Menteşe tarafından gelen 09 LC 117 plakalı kamyon, 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı.
Ölüm bile ayıramadı! Muğla Menteşe'deki kaza 2 can aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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