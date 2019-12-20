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Ölüm bile ayıramadı! Menteşe'deki 2 can aldı

Ölüm bile ayıramadı! Muğla Menteşe'deki kaza 2 can aldı

20.12.2019, 10:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,11:34

'nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada parçalanan otomobilde bulunan Savaş Çulha ile eşi Fatma Çulha öldü, kamyon sürücüsü ise yaralandı.

, 'nın Menteşe ilçesi Marmaris yolunun Gülağzı kavşağında meydana geldi. Menteşe tarafından gelen 09 LC 117 plakalı kamyon, 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı.

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