  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Patates Nilgün’ün nefesini kesti

Patates Nilgün’ün nefesini kesti

Patates Nilgün’ün nefesini kesti
Giriş Tarihi: 22.12.2019

’da yaşayan , patates haşlaması boğazına takılınca nefes alamadı. Yere yığılan genç kadının iki kez duran kalbi çalıştırıldı ancak hayati tehlikesi devam ediyor

Muğla'da 30 yaşındaki bir kadının yediği patates haşlaması boğazına takıldı. Su içmeye çalışırken yere yığılan genç kadının kalbi 2 defa durdu ve çalıştırıldı. Bir çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin'in beyninin fonksiyonlarını yitirdiği belirlendi. Özcin, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

KALP MASAJI YAPILDI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde çalışan bir çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin, işyerinde yediği patates haşlamasının boğazına takılmasıyla su içmek istedi, bu sırada yere yığıldı. Çalışma arkadaşları Özcin'e bir yandan ilk müdahaleyi yaptı, bir yandan da ambulans çağırdı. 112 görevlileri, genç kadının kalbinin durduğunu fark etti. Özcin'in masajla çalıştırılan kalbi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kere daha durdu ve bir daha çalıştırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
YOĞUN bakımda tedaviye alınan Özcin'in, beynine oksijen gitmediği ve bu yüzden beynin fonksiyonlarını yitirdiği tespit edildi. Hayati tehlikesi devam eden genç kadının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki tedavisi sürüyor.

ADEM ÜLKER
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Patates Nilgün’ün nefesini kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN