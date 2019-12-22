Patates Nilgün’ün nefesini kesti

Muğla’da yaşayan Nilgün Yavuz Özcin, patates haşlaması boğazına takılınca nefes alamadı. Yere yığılan genç kadının iki kez duran kalbi çalıştırıldı ancak hayati tehlikesi devam ediyor

Muğla'da 30 yaşındaki bir kadının yediği patates haşlaması boğazına takıldı. Su içmeye çalışırken yere yığılan genç kadının kalbi 2 defa durdu ve çalıştırıldı. Bir çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin'in beyninin fonksiyonlarını yitirdiği belirlendi. Özcin, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.



KALP MASAJI YAPILDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde çalışan bir çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin, işyerinde yediği patates haşlamasının boğazına takılmasıyla su içmek istedi, bu sırada yere yığıldı. Çalışma arkadaşları Özcin'e bir yandan ilk müdahaleyi yaptı, bir yandan da ambulans çağırdı. 112 görevlileri, genç kadının kalbinin durduğunu fark etti. Özcin'in masajla çalıştırılan kalbi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kere daha durdu ve bir daha çalıştırıldı.



TEDAVİSİ SÜRÜYOR

YOĞUN bakımda tedaviye alınan Özcin'in, beynine oksijen gitmediği ve bu yüzden beynin fonksiyonlarını yitirdiği tespit edildi. Hayati tehlikesi devam eden genç kadının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki tedavisi sürüyor.



ADEM ÜLKER