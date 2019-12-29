Miras kavgası kanlı bitti

Muğla Bodrum'da miras kavgasında Şafak Kaya, eşi ve çocuğunun yanında yeğeni tarafından vurularak öldürüldü. Zanlı Mehmet Kaya Köse, Yokuşbaşı'nda yakalandı.

Muğla Bodrum'da miras kavgasında Şafak Kaya, eşi ve çocuğunun yanında yeğeni tarafından vurularak öldürüldü. Zanlı Mehmet Kaya Köse, Yokuşbaşı'nda yakalandı. Olay sırasında yanında olduğu tespit edilen eniştesi de gözaltına alındı. Köse'nin silahla yaralama suçundan yattığı hapisten bir süre önce çıktığı öğrenildi. OLAY, Yalıkavak'ın Gökçebel mevkiinde yaşandı. Bodrum Belediyesi'nde çalışan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Şafak Kaya, eşi Serap Kaya ve 4 yaşındaki çocuğuyla babasından kalan Gökçebel'deki zeytinliğe gitti. Tarlaya gelen Kaya'nın üvey ağabeyinin oğlu Mehmet Kaya Köse (24), Kaya ve ailesinin zeytin bahçesini terketmesini söyledi. Çıkan kavga üzerine Köse, eşi ve çocuğunun feryatlarına aldırmadan Kaya'ya 4 el ateş etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, defalarca tetiğe basan Köse, tabancanın tutukluk yapmasıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya kurtarılamadı.



OPERASYONLA YAKALANDI



Köse'nin, daha önce de bir akrabasını silahla yaraladığı için cezaevine girdiği ve yakın zamanda çıktığı öğrenildi. Polis ve jandarma kaçan Köse'yi, Yokuşbaşı'nda saklandığı evde yakaladı. Kaya'nın cenazesi, Muğla Gökçebel'de toprağa verildi.

ADEM ÜLKER