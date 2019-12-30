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Marmaris’te bin 320 şişe içkiye el konuldu

Marmaris’te bin 320 şişe içkiye el konuldu
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kapalı olan bir otelin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, kutulara gizlenmiş bin 320 şişe sahte içki ele geçirdi. Operasyonda F.M. gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER

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