Bodrum’daki cinayet zanlıları cezaevinde

Muğla Bodrum'da miras anlaşmazlığı yüzünden üvey amcası Şafak Kaya'yı eşi ve çocuğunun önünde öldüren Mehmet Kaya Köse ile olay sırasında yanında olduğu öğrenilen eniştesi tutuklandı. Zanlıların saklandığı evin sahibi M.A, "2 gün önce geçirdiğim trafik kazası nedeniyle geçmiş olsuna geldiklerini sandım. Her ikisi de son derece soğukkanlıydı" dedi. M.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yalıkavak'ta 27 Aralık'taki olayda Şafak Kaya, eşi Serap Kaya ve 4 yaşındaki çocuğuyla babasından kalan zeytinliğe gitti. Kaya'nın üvey ağabeyinin oğlu Mehmet Kaya Köse, Şafak Kaya'yı sırtından 4 kurşunla vurdu.

ADEM ÜLKER