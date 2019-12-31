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'da sokağı birbirine kattı

Muğla'da alkollü sürücü sokağı birbirine kattı

31.12.2019, 12:32

'nın ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı. Dükkanların önünde bulunan taş saksıların araçla birlikte sürüklendiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay 'nın ilçesi Orhaniye Mahallesinde meydana geldi.

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