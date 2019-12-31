Muğla'da alkollü sürücü sokağı birbirine kattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı. Dükkanların önünde bulunan taş saksıların araçla birlikte sürüklendiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.
31.12.2019, 12:32
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı. Dükkanların önünde bulunan taş saksıların araçla birlikte sürüklendiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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