Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede çalışan Baki Can Hayta'nın (18) iş yerindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yattığın fark edenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Muğla Fethiye'de 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.