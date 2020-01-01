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'de 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu

Muğla Fethiye'de 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu

01.01.2020, 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020,13:13

'nın ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede çalışan Baki Can Hayta'nın (18) iş yerindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yattığın fark edenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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