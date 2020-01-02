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Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

02.01.2020, 20:05

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Dursun Öksüz'ün (79) kullandığı 48 LU 013 plakalı traktör, Beçin Mahallesi Bozdağ Sokak'ta, park halindeki hurda araca çarparak devrildi. Traktörün altında kalan Öksüz, olay yerinde hayatını kaybetti. Öksüz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede acı haberi alarak sinir krizi geçiren Öksüz'ün yakınları, güçlükle sakinleştirildi.

AA

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