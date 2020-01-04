Babadağ teleferikle yüksekten uçacak

Muğla Fethiye'deki dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden 1965 rakımlı Babadağ'dan geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ, her yıl binlerce yerli yabancı yamaç paraşütçüyü ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleyerek heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Her yıl uçuş rakamlarının arttığı Babadağ, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, "Bu yıl Babadağ'dan 166 bin 701 kişi uçuş yapmış. Bu sayı geçen yılki uçuşlarımızın üstünde. Önümüzdeki yıl hedefimiz 200 bin uçuşu yakalamak" dedi.

1 MİLYONU BULACAK

Çıralı, Babadağ'da yapımı süren teleferiğin Fethiye'ye büyük kazanç sağlayacağını belirterek, "Teleferik yapıldığında Babadağ'a yıllık bir milyon kişinin çıkması bekleniyor. Şu anda yaklaşık 200 bin kişi uçuyor. Bir o kadar da yamaç paraşütü pilotu Babadağ'a çıkıyor. Yılda 1 milyon kişiyi yakalamak çok zor değil. Babadağ'da üç de restoran olacak. Teleferik, Fethiye'ye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

MURAT YALÇIN