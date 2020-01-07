Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri evde inceleme başlattı.
Yokuşbaşı Mahallesi Defne Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın alt katındaki ikamette, elektrikli battaniyeden yangın başladı.
Muğla'da yangın dehşeti! Bir anlık unutkanlık evi bu hale getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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