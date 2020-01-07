  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'da yangın dehşeti! Bir anlık unutkanlık evi bu hale getirdi

'da dehşeti! Bir anlık unutkanlık evi bu hale getirdi

Muğla'da yangın dehşeti! Bir anlık unutkanlık evi bu hale getirdi

07.01.2020, 16:52

'nın ilçesindeki bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan , büyük çapta maddi hasara neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri evde inceleme başlattı.

Yokuşbaşı Mahallesi Defne Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın alt katındaki ikamette, elektrikli battaniyeden başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da yangın dehşeti! Bir anlık unutkanlık evi bu hale getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN