Muğla'da yangın dehşeti! Bir anlık unutkanlık evi bu hale getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri evde inceleme başlattı.