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'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

Bodrum Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

12.01.2020, 18:52

'nın ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen , renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 2,5 ton ton hamsi, tavalarda pişirilerek ikram edildi. Kurulan stantlarda Karadeniz'in yöresel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

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