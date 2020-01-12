Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 2,5 ton ton hamsi, tavalarda pişirilerek ikram edildi. Kurulan stantlarda Karadeniz'in yöresel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.
Bodrum Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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